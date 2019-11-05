Реал оголосив заявку на матч проти Галатасарая – три гравці основи поза списком

Зінедін Зідан визначився з іменами гравців Реала, які отримають шанс вийти на поле у матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Галатасарая.

Повну заявку мадридців, яка складається з 20 виконавців, опублікував офіційний твіттер клубу.

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Вкотре не зможе допомогти Реалу Гарет Бейл, який востаннє грав за клуб ще 5 вересня. Травмований валлієць став не єдиною втратою "вершкових" на матч з Галатасараєм – поза списком опинилися Хамес Родрігес і Вінісіус Жуніор, які у попередньому матчі проти турків виходили на заміну. Втім, у Зідана є і приємна новина – Лукас Васкес остаточно відновився після пошкодження, тому зможе вийти на поле після більш ніж місячної перерви.

До слова, після трьох турів Реал посідає другу сходинку групи А з 4 очками в активі, Галатасарай – останній з одним пунктом. Перший матч завершився мінімальною перемогою іспанців.

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