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Реал оголосив заявку на матч проти Галатасарая – три гравці основи поза списком

18:20 229 Читать на русском
Реал оголосив заявку на матч проти Галатасарая – три гравці основи поза списком
Зінедін Зідан / Reuters

Зінедін Зідан визначився з іменами гравців Реала, які отримають шанс вийти на поле у матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Галатасарая.

 

Повну заявку мадридців, яка складається з 20 виконавців, опублікував офіційний твіттер клубу.

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Вкотре не зможе допомогти Реалу Гарет Бейл, який востаннє грав за клуб ще 5 вересня. Травмований валлієць став не єдиною втратою "вершкових" на матч з Галатасараєм – поза списком опинилися Хамес Родрігес і Вінісіус Жуніор, які у попередньому матчі проти турків виходили на заміну. Втім, у Зідана є і приємна новина – Лукас Васкес остаточно відновився після пошкодження, тому зможе вийти на поле після більш ніж місячної перерви.

До слова, після трьох турів Реал посідає другу сходинку групи А з 4 очками в активі, Галатасарай – останній з одним пунктом. Перший матч завершився мінімальною перемогою іспанців.

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Ліга чемпіонів Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус Реал Мадрид - Галатасарай Гарет Бейл Гарет Бейл Хамес Родрігес Хамес Родрігес Реал Мадрид Реал Мадрид
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