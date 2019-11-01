Реал оголосив заявку на матч проти Бетіса – в списку відсутні три зірки

Головний тренер Реала Зінедін Зідан визначився з гравцями, які вирушать на матч 12-го туру Ла Ліги проти Бетіса.

Реал заявив 19 гравців на матч Ла Ліги проти Бетіса, інформує офіційний твіттер мадридців.

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Зазначається, що до цього списку не потрапили Хамес Родігес, Гарет Бейл та Лукас Васкес. Перші двоє не тренувались із командою увесь минулий тиждень. Окрім цього, Зідан вирішив залишити поза заявкою Васкеса, Одріосолу, Маріано та Браїма Діаса.

Нагадаємо, матч Реал – Бетіс відбудеться завтра, 2 листопада. Початок гри о 22:00.

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