Реал визначився зі списком гравців для 4 туру Ліги чемпіонів проти Браги.

Мадридський клуб офіційно підтвердив заявку з 21 футболіста. Андрій Лунін звично серед трійки голкіперів, хоча наявність Кепи навряд дозволяє сподіватися на ігровий час.

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Фанати Реала полегшено зітхнули щодо Джуда Беллінгема. Англієць отримав незначну траму плеча у матчі чемпіонату проти Райо, але все ж встиг відновитись. Саме Беллінгем з 3 голами – найкращий бомбардир мадридців у нинішній ЛЧ. Травмованими залишаються Куртуа, Мілітао, Себальйос та Чуамені.

Додамо, що матч Реал – Брага відбудеться 8 листопада, початок о 22:00. Навіть нічия гарантує мадридцям достроковий вихід у плей-офф.

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