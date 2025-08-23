Головний тренер Реала Хабі Алонсо визначився зі списком гравців на матч 2-го туру чемпіонату Іспанії проти Ов'єдо.

Прес-служба "вершкових" оприлюднила заявку з 23 футболістів. Андрій Лунін звично у трійці воротарів, склавши компанію Тібо Куртуа та Серхіо Местре.

Українець повертається у Ов'єдо, де свого часу провів півроку на правах оренди. У Реала зберігаються відчутні кадрові втрати. Джуд Беллінгем, Едуардо Камавінга, Ферлан Менді та Ендрік продовжують реабілітацію від травм.

Додамо, що матч Ов'єдо – Реал відбудеться завтра (24 серпня). Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

