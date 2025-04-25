Головний тренер Реала Карло Анчелотті визначився зі списком гравців, які зможуть зіграти у фіналі Кубка Іспанії 2024/25 проти Барселони.

До заявки "вершкових" на вирішальну гру Кубка Іспанії потрапив 21 гравець, повідомляє прес-служба Реала. Андрій Лунін потрапив до списку, але малоймовірно, що він зіграє, адже Тібо Куртуа також доступний. Повернувся після пошкодження і Кіліан Мбаппе, який пропустив гру із Хетафе у Ла Лізі.

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Голкіпери: Куртуа, Лунін, Фран Гонсалес.

Захисники: Алаба, Лукас Васкес, Вальєхо, Фран Гарсія, Рюдігер, Менді, Рауль Асенсіо.

Півзахисники: Беллінгем, Вальверде, Модріч, Чуамені, Арда Гюлер, Себальйос.

Нападники: Вінісіус, Мбаппе, Родріго, Ендрік, Браїм Діас.

До слова, фінал Кубка Іспанії між Барселоною та Реалом відбудеться вже завтра, 26 квітня. Початок зустрічі о 23:00 за київським часом.

¡Nuestros convocados para la final de la Copa del Rey!

@FCBarcelona_es pic.twitter.com/n5J9asIWaZ — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 25, 2025

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