Мадридський Реал визначився зі списком гравців, які зможуть зіграти проти Барселони в центральному матчі першого кола Ла Ліги 2021/22.

Карло Анчелотті взяв до Барселони 23 гравців, повідомляє офіційний твіттер Реала. Відзначимо, що до списку потрапили Еден Азар та Дані Карвахаль, готовність яких була під питанням. Також у заявці знайшлось місце Андрію Луніну.

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Голкіпери: Куртуа, Лунін, Луїс Лопес.

Захисники: Карвахаль, Мілітао, Алаба, Вальєхо, Начо, Марсело, Менді.

Півзахисники: Модріч, Кроос, Каземіро, Вальверде, Лукас Васкес, Камавінга, А. Бланко.

Форварди: Азар, Бензема, Вінісіус, Асенсіо, Родріго, Маріано.

Нагадаємо, протистояння Барселона – Реал відбудеться 24 жовтня, початок о 17:15. Реал наразі третій після 8 зіграних турів (17 очок), а Барселона з 15 пунктами сьома (9 зіграних турів).

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