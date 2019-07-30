Реал оголосив заявку на Audi Cup: Лунін в обоймі, Бейл – поза списком

"Вершкові" прибули в Німеччину для участі в турнірі Audi Cup.

Головний тренер Реала Зінедін Зідан назвав 24 гравців, які захищатимуть честь клубу на Audi Cup.

Куртуа зазнав травми та вилетів на тривалий термін

До списку француза не потрапив Гарет Бейл, у якого конфлікт із тренерським штабом. Майбутнє валлійця у мадридському клубі залишається під питанням.

Натомість український голкіпер Андрій Лунін матиме непогані шанси отримати ігрову практику, зважаючи на травму основного воротаря Тібо Куртуа.

Перший матч королівський клуб проведе проти фіналіста Ліги чемпіонів – Тоттенхема. Поєдинок відбудеться 30 липня, початок о 19:00.

Байдужість, німецька лінь та епідемія травм, від якої виграє лише Лунін: чому Реал ризикує провалити наступний сезон