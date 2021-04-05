Зінедін Зідан обрав розширений склад на першу битву з Ліверпулем в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

До попередньої заявки Реала потрапив 21 гравець, повідомляє офіційний Twitter мадридського клубу. Серед них і голкіпер Андрій Лунін.

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Цілком очікуваною стала відсутність Серхіо Рамоса, який не допоможе і в другому матчі проти Ліверпуля. Еден Азар та Дані Карвахаль також не готові вийти на поле. Натомість Феде Вальверде відновився від мікротравми, через яку пропускав матч Прімери.

Додамо, що поєдинок Реал – Ліверпуль відбудеться 6 квітня, початок о 22:00. Матч-відповідь запланований на 14 квітня.

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