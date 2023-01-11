Реал оголосив склад на півфінал Суперкубка Іспанії – прізвище Луніна потрапило в кадр
Мадридці оприлюднили відео, на якому по черзі з'являються футболки з прізвищами гравців. Светр Андрія Луніна також потрапив у кадр, але українець все ж розпочне запасним.
Свій склад оголосила і Валенсія:
Стартовий свисток першого півфіналу Суперкубка Іспанії-2023 пролунає о 21:00 за Києвом. Чинним володарем трофея є саме Реал, а Саудівська Аравія приймає турнір другий рік поспіль. Завтра Бетіс та Барселона зійдуться у іншому півфіналі.
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