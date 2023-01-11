Мадридці оприлюднили відео, на якому по черзі з'являються футболки з прізвищами гравців. Светр Андрія Луніна також потрапив у кадр, але українець все ж розпочне запасним.

Свій склад оголосила і Валенсія:

Стартовий свисток першого півфіналу Суперкубка Іспанії-2023 пролунає о 21:00 за Києвом. Чинним володарем трофея є саме Реал, а Саудівська Аравія приймає турнір другий рік поспіль. Завтра Бетіс та Барселона зійдуться у іншому півфіналі.

Мудрик і Циганков подають приклад Довбику та ще чотирьом топ-талантам – що відбувається?