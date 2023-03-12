Рада директорів мадридського Реала опубліквала заяву, в якій оголосила про свій намір виступити в процесі проти Барселони. Нагадаємо, що прокуратура Барселони подала позов на клуб та його колишніх президентів Жозепа Бартомеу та Сандро Роселя у справі про можливу корупцію при виплатах колишньому віце-президенту технічного суддівського комітету Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.

Барселона зробила заяву щодо суддівського скандалу, який може коштувати місця в Прімері та ЛЧ

"Рада директорів футбольного клубу Реал Мадрид на засіданні дізналася про серйозні звинувачення, висунуті прокуратурою Барселони проти футбольного клубу Барселона, двох її президентів Хосепа Марії Бартомеу та Сандро Роселя, а також колишніх директорів Альберта Солера та Оскара Грау, на підставі потенційних злочинів, серед іншого, корупції у сфері спорту, в рамках відносин, встановлених згаданим клубом з колишнім віце-президентом технічного комітету арбітрів Хосе Марією Енрікесом Негрейрою.

Реал Мадрид висловлює глибоку стурбованість серйозністю фактів і підтверджує свою повну впевненість у діях правосуддя та погодився, що, захищаючи свої законні інтереси, він з'явиться в процесі, як тільки суддя відкриє його для всіх сторін", – йдеться в офіційній заяві Реала.

Жоан Лапорта написав у своїх соцмережах, що Барселона стала жертвою кампанії, яка залучає всіх, щоб завдати шкоди репутації клубу. Президент каталонців наголосив, що керівництво буде захищати Барселону і доведе її невинність.

Culers, you can be calm. Barça is innocent of the accusations made against it and is the victim of a campaign, that now involves everyone, to harm its honorability. It is no surprise, and we will defend Barça and prove that the Club is innocent. Many will be forced to rectify. — Joan Laporta Estruch (@JoanLaportaFCB) March 12, 2023

Барселона ризикує вилетіти з Прімери? Каталонці могли працювати з суддями, в Мадриді кричать про "Кальчополі"