Реал оголосив дату презентації Рейньєра

Мадридський Реал визначився із днем, коли презентує свого зимового новачка Рейньєра Жезуса. Атакувальний півзахисник перебрався до "вершкових" із бразильського Фламенго.

Презентація 18-річного бразильця відбудеться у вівторок, 18 лютого. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Рейньєр вперше одягне футболку Реала на Сантьяго Бернабеу. Також юний хавбек поспілкується із пресою. Старт презентації запланований на 14:30 за київським часом. На вихідних бразильський талант відвідав поєдинок "вершкових" проти Сельти в рамках Ла Ліги.

Нагадаємо, що Рейньєр Жезус перебрався до іспанської столиці в січні за 30 млн євро. Спочатку він захищатиме кольори Кастільї.

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