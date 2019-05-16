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Реал оголосить про підписання Йовіча наступного тижня

16 травня 10:18 1534 Читать на русском
Реал оголосить про підписання Йовіча наступного тижня
Лука Йовіч / Фото ФК Айнтрахт

Нападник Айнтрахта Лука Йовіч, ймовірно, наступний сезон проведе в Реалі.

Трансфер сербського нападника в Реал вже узгоджений, але мадридський клуб не поспішає з офіційним оголошенням, адже Айнтрахт ще не завершив свій сезон.

Реал близький до підписання Йовіча – відомий приблизний термін оголошення трансферу

Ймовірно, офіційно про перехід 21-річного форварда буде оголошено наступного тижня, після того, як німецька команда зіграє у останньому турі Бундесліги проти Баварії, повідомляє AS.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал заплатить за Йовіча 60 мільйонів євро. До слова, у поточному сезоні в активі нападника 47 матчів за Айнтрахт в усіх турнірах, серб забив 27 голів та віддав 7 асистів.

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