Реал на офіційному сайті повідомив про домовленість з Бенфікою щодо трансферу Альваро Каррераса.

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Контракт з іспанським захисником розрахований на 6 сезонів, до 30 червня 2031 року. Раніше повідомлялось, що сума переходу складе 50 мільйонів євро. Уже завтра, 15 липня, Каррераса мають представити у статусі нового гравця Реала.

Нагадаємо, Альваро провів в складі Бенфіки 66 матчів, в яких відзначився 5 м'ячами та 6 асистами. Перед цим іспанець виступав за Манчестер Юнайтед, також встиг пограти за Гранаду в Іспанії та Престон у Англії.

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