Осасуна на офіційному сайті оголосила про трансфер Віктора Муньоса. Іспанець підписав контракт з клубом на п'ять років.

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Як інформує Фабріціо Романо, Осасуна заплатить Реалу п'ять мільйонів євро за 21-річного гравця. Угодою передбачено, що 50% "вершкові" збережуть. Крім того, мадридці можуть отримати ще один мільйон євро як бонуси залежно від результатів Муньоса. Реал матиме опцію зворотного викупу вінгера протягом наступних трьох років.

Віктор Муньос – вихованець Реала. Він зіграв за першу команду мадридців у чотирьох матчах, включаючи два матчі на Клубного ЧС-2025. За Кастілью вінгер провів 63 зустрічі, відзначившися 13 голами та оформивши сім асистів.

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