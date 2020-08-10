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Реал офіційно відпустив Кубо у Вільяреал

18:16 - Читать на русском
Реал офіційно відпустив Кубо у Вільяреал
Такефуса Кубо (ліворуч) / фото: Вільяреал

Мадридський Реал знайшов для свого японського таланта Такефуси Кубо новий клуб.

Атакувальний півзахисник наступний сезон проведе у Вільяреалі на правах оренди, повідомляє прес-служба "жовтої субмарини".

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Нагадаємо, у міжсезоння Вільяреал очолив Унаї Емері. Тепер клуб серйозно підсилює склад. Після перспективного японця очікується підписання двох лідерів Валенсії.

До слова, у минулому сезоні Кубо грав за Мальорку саме на правах оренди. Японський хавбек провів у складі "острів'ян" 35 матчів у чемпіонаті Іспанії, у яких забив 4 голи і віддав 4 результативні передачі.

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Теги
Трансфери Вільяреал Вільяреал Іспанія Трансфери Реал Мадрид Такефуса Такефуса Кубо Реал Мадрид Реал Мадрид
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