Реал офіційно спростував чутки щодо придбання Неймара

Мадридський клуб офіційно заперечив інформацію про те, що збирався оформити трансфер Неймара.

Реал опублікував на офіційному сайті звернення, де спростував чутки про спроби підписати бразильську зірку ПСЖ Неймара. Мадридці запевнили, що не робили пропозицій парижанам щодо гравця.

"Відносини між двома клубами є незвичайними, тому першим, що зробить Реал, захотівши підписати футболіста ПСЖ, буде офіційна пропозиція", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що Реал продав Кріштіану Роналду в Ювентус і тепер шукає гідну заміну португальцю. Неймар був одним із претендентів.

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