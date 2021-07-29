У це міжсезоння мадридський Реал не лише прощається з гравцями задньої лінії, але й продовжує співпрацю з важливими виконавцями.

Карвахаль підписав новий контракт із "вершковими", повідомляє офіційний сайт клубу.

"У Реалі неможливо деградувати": Йовіч готовий до повторної оренди

Оновлена угода оборонця з мадридцями чинна до літа 2025-го. Карвахаль є вихованцем Реала і потрапив до структури Королівського клубу в 10-річному віці. Прийдешній сезон стане для нього 9-м у футболці гранда. Ще одну кампанію іспанець провів у Бундеслізі за Байєр.

У сезоні 2020/21 Дані Карвахаль провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 4 асисти. Левову частину змагань він пропустив через низку травм.

Лунін провів героїчний матч за Реал – українець вразив тренера і змусив згадати магію фіналу ЛЧ, а іспанські ЗМІ лякають