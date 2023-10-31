На своєму офіційному сайті "вершкові" оголосили про пролонгацію угоди з 23-річним бразильцем. Новий контракт Реала з Вінісіусом розрахований до 2027 року.

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Нападник перебрався в Мадрид в липні 2018 року, а його дебют відбувся в серпні. За шість сезонів він провів 235 матчів, у яких забив 63 голи та виграв 9 титулів. У свої 23-роки Вінісіус став одним з найважливіших гравців Реала.

В поточному сезоні бразилець зіграв в 10 зустрічах у всіх турнірах. В його активі три голи та три результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що Саудівська Аравія спробує поцупити Вінісіуса, запропонувавши бразильцю зарплатню у 200 мільйонів євро.

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