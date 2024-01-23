Захисник Едер Мілітао продовжить виступати за Реал ще кілька років.

Прес-служба "вершкових" офіційно оголосила про пролонгацію контракту з 26-річним бразильцем.

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Едер Мілітао продовжив угоду з Реалом до 2028 року. Раніше повідомлялось, що в новому контракті буде пункт про відступні за гравця, які становитимуть 1 мільярд євро.

Нагадаємо, що Мілітао приєднався до Реала у 2019 році з Порту за 50 мільйонів євро. Загалом захисник відіграв за мадридців у 143 матчах, в яких забив 11 голів та віддав п'ять асистів.

Мілітао наразі відновлюється після серйозної травми коліна, яку отримав на початку сезону. У складі Реала бразилець виграв вісім титулів, включаючи Лігу чемпіонів.

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