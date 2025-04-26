"У світлі чуток, що з'явилися останніми годинами, Реал оголошує, що наш клуб ніколи не розглядав можливість відмови від участі в завтрашньому фіналі Кубка.

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Реал розуміє, що прикрі та недоречні заяви призначених на цю гру суддів, зроблені за 24 години до старту фіналу, не можуть затьмарити спортивну подію світового значення, за якою спостерігатимуть сотні мільйонів людей. Крім того, клуб не розглядав цю можливість із поваги до всіх уболівальників, які планують вирушити на фінал, і до всіх тих, хто вже перебуває в Севільї.

Реал вважає, що цінності футболу повинні затріумфувати, попри ворожість і злість, які сьогодні знову проявили щодо нашого клубу призначені на фінал арбітри", – написала прес-служба мадридців на офіційному сайті.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Реал не буде грати проти Барселони у фіналі Кубка Іспанії через "упередженість" суддів.

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