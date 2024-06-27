Хоселу став повноправним гравцем Реала. Як інформує офіційний сайт Еспаньйола, "бланкос" скористалися своїм правом викупити форварда до кінця червня за 1,5 млн євро. Тепер Реал продасть гравця в катарський клуб Аль-Гарафа за таку ж суму.

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Це було зроблено для того, щоб допомогти Хоселу самому вирішити свою долю. Якби Реал не викупив форварда в Еспаньйола, долею Хоселу розпоряджався б барселонський клуб. Тепер же, після того як "бланкос" активували пункт викупу Хоселу, вони фактично "звільнили" його від зобов'язань за контрактом з Еспаньйолом.

Минулого сезону в 49 матчах за Реал Хоселу забив 18 м'ячів і оформив 3 асисти.

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