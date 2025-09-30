У першому турі Ліги чемпіонів Реал здобув непросту перемогу над Марселем (2:1). Під кінець зустрічі не витримали нерви у Дані Карвахаля, який зчепився з Херонімо Рульї та головою буцнув аргентинця. Захисника Реала справедливо вилучили.

Як повідомляє AS, УЄФА розглянув епізод, який стався між гравцями і дискваліфікував Карвахаля на два матчі. Захисник Реала не зіграє проти Кайрата у другому турі, а також не допоможе "вершковим" у протистоянні з Ювентусом.

Нагадаємо, що Карвахаль пропустив майже весь минулий сезон через розрив хрестоподібної зв'язки. У поточній кампанії він відіграв у семи матчах у всіх турнірах.

