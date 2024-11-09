Лідер Реала почув найстрашніший діагноз і вилетів до кінця сезону – така травма у нього не вперше
Найгірші очікування Реала щодо травми захисника мадридців Едера Мілітао підтвердилися.
"Вершкові" здолали Осасуну у 13-му турі Ла Ліги з рахунком 4:0, але під час гри команда Карло Анчелотті зазнала великих втрат. Родріго, Едер Мілітао та Лукас Васкес отримали травми.
Асист Луніна та хет-трик Вінісіуса у відеоогляді матчу Реал – Осасуна – 4:0
Як повідомляє офіційний сайт Реала, у центрального захисника діагностувала повний розрив передньої хрестоподібної зв'язки із ураженням обох менісків правої ноги. Хоча клуб не проінформував про терміни відновлення, навряд Мілітао ще зіграє в цьому сезоні.
Бразилець вже не вперше отримує подібну травму. Через розрив хрестоподібної зв'язки у 2023 році він пропустив 213 днів.
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