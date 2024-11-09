"Вершкові" здолали Осасуну у 13-му турі Ла Ліги з рахунком 4:0, але під час гри команда Карло Анчелотті зазнала великих втрат. Родріго, Едер Мілітао та Лукас Васкес отримали травми.

Асист Луніна та хет-трик Вінісіуса у відеоогляді матчу Реал – Осасуна – 4:0

Як повідомляє офіційний сайт Реала, у центрального захисника діагностувала повний розрив передньої хрестоподібної зв'язки із ураженням обох менісків правої ноги. Хоча клуб не проінформував про терміни відновлення, навряд Мілітао ще зіграє в цьому сезоні.

Бразилець вже не вперше отримує подібну травму. Через розрив хрестоподібної зв'язки у 2023 році він пропустив 213 днів.

Лунін асистом допоміг Вінісіусу оформити хет-трик – українець повторив 30-річний подвиг, жахіття Мілітао, 4:0 від Реала