Мадридський клуб на своєму офіційному сайті повідомив про відхід 34-річного захисника.

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Начо перебував у системі Реала з 2001 року. За першу команду він провів 364 матчі і виграв 26 трофеїв: Лігу чемпіонів (6 разів), Клубний чемпіонат світу (5), Суперкубок Іспанії (5), Суперкубок Європи (4), Ла Лігу (4) і Кубок Іспанії (2).

"Відтоді, як Начо ще дитиною прийшов у нашу академію, він завжди був прикладом для всіх і заслужив любов, визнання і захоплення всіх уболівальників Реала. Мадрид завжди був і буде його домом", – сказав президент клубу Флорентіно Перес.

Начо має приєднатися до саудівської команди Аль-Кадісія, яка за підсумками сезону 2023/24 здобула підвищення у класі. Нагадаємо що у Саудівській Аравії виступає Кріштіану Роналду, Карім Бензема та інші європейські зірки.