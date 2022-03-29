Беллінгему лише 18, але він уже спромігся гучно про себе заявити. Наставник збірної Англії Гарет Саутгейт навіть переконаний, що Джуду час покинути Борусію. Фахівець радить хавбеку розглянути варіант з переїздом в АПЛ.

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Водночас Sport1.de повідомляє, що у запрошенні Беллінгема зацікавлений Реал. Мадридці бачать у ньому заміну для Луки Модріча. Однак Королівський клуб хотів би підписати англійця влітку 2023 року, адже ще один сезон готовий робити ставку на досвідченого хорвата.

Сам Беллінгем також схильний ще на рік залишитися у Дортмунді, вважаючи цей клуб ідеальним місцем для свого прогресу. Борусія оцінює свого суперталанта у 100 мільйонів євро. У нинішньому сезоні хавбек провів 37 матчів на клубному рівні, записавши у свій актив 6 голів та 13 асистів.

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