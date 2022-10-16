Угода 63-річного італійця з "бланкос" розрахована до літа 2024 року, опісля Карло готовий завершити кар'єру. Флорентіно Перес приглядається до потенційної заміни вже зараз.

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Як повідомляє ESPN, головним кандидатом на місце Анчелотті є Хабі Алонсо. 40-річний іспанець лишень нещодавно очолив Байєр. Це його перший серйозний виклик у тренерській кар'єрі, адже раніше він працював тренером юнаків Реала та у дублі Реал Сосьєдада.

Мадрид пильно стежитиме за прогресом Алонсо у Німеччині, адже в клубі переконані, що такий профіль ексфутболіста чудово підходить на тренерське крісло.

Старт Хабі у Байєрі навряд чи можна назвати дуже вдалим – перемога над Шальке 4:0 та дві розгромні поразки від Порту (0:3) й Айнтрахта (5:1).

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