Реал обрав заміну Анчелотті – потенційний наступник з трьох розгромів стартував у топ-чемпіонаті
Мадридський Реал пропрацьовує різноманітні варіанти на заміну Карло Анчелотті в майбутньому.
Угода 63-річного італійця з "бланкос" розрахована до літа 2024 року, опісля Карло готовий завершити кар'єру. Флорентіно Перес приглядається до потенційної заміни вже зараз.
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Як повідомляє ESPN, головним кандидатом на місце Анчелотті є Хабі Алонсо. 40-річний іспанець лишень нещодавно очолив Байєр. Це його перший серйозний виклик у тренерській кар'єрі, адже раніше він працював тренером юнаків Реала та у дублі Реал Сосьєдада.
Мадрид пильно стежитиме за прогресом Алонсо у Німеччині, адже в клубі переконані, що такий профіль ексфутболіста чудово підходить на тренерське крісло.
Старт Хабі у Байєрі навряд чи можна назвати дуже вдалим – перемога над Шальке 4:0 та дві розгромні поразки від Порту (0:3) й Айнтрахта (5:1).
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