Француз є головним пріоритетом Реала у літнє трансферне вікно, але іспанський гранд може зачекати, коли Кіліан покине ПСЖ по завершенні контракту в наступному році.

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Мадридці вже підготували список із трьох зірок, які можуть стати альтернативою Мбаппе цього літа, інформує AS. Це Роберт Лєвандовскі, Рахім Стерлінг та Харрі Кейн. Поляк начебто має намір покинути Баварію, а його адаптація в новому клубі має пройти досить просто, але мюнхенці навряд дуже просто відпустять свою головну зірку.

Стерлінг також не виключає свого відходу з Манчестер Сіті, а Реал є одним з пріоритетних варіантів для англійця, який став одним з найяскравіших гравців Євро-2020. Ще одним варіантом є Харрі Кейн, але трансфер форварда Тоттенхема буде більш важким. "Шпори" вимагають суму в розмірі 115 млн євро, а самого Кейна важко вписати в лінію нападу поруч з Бензема через схожість ігрового стилю.

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