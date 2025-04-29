"Вершкові" наразі перебувають на роздоріжжі. Епоха Карло Анчелотті підходить до логічного завершення, і на нього вже чекає збірна Бразилії. Отже, Реалу доведеться шукати нового наставника.

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Як повідомляє Ніколо Скіра, керівництво "бланкос" розглядає варіант з призначенням тимчасового тренера, який керуватиме командою під час Клубного чемпіонату світу. В такому випадку очільники Реала звернуться до Сантьяго Соларі.

Аргентинець вже мав подібний досвід з "вершковими", коли замінив Хулена Лопетегі у 2018 році. Тоді Соларі вдалося здобути з Реалом трофей Клубного ЧС.

До слова, Соларі виступав за мадридців з 2000 по 2005 роки. Разом з "бланкос" він виграв Лігу чемпіонів та двічі здобував титул чемпіона Іспанії. Аргентинець наразі працює у системі Реала директором з футболу.

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