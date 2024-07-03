"Вершкові" влітку оформили перехід 25-річного француза. Оскільки одразу після завершення сезону Кіліан Мбаппе поїхав до розташування збірної Франції, то презентувати новачка не вдалося.

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Як повідомляє AS, мадридці представлять нападника 16 червня на Бернабеу. Очікується, що презентацію відвідають 80 тисяч уболівальників. На полі буде створено подіум, на якому з'явиться Мбаппе у білій формі під номером 9.

Поки Кіліан проходитиме по доріжці, скрізь запалюватимуться вогні і гратиме жива музика. Всі події транслюватимуться на 360-градусному екрані, на якому також покажуть відеоряд з ключовими моментами в кар'єрі француза.

Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе підписав угоду з Реалом до 2029 року. Він приєднався до "вершкових" у статусі вільного агента.

Мбаппе, я пишу тобі листа...