Ндомбеле, ван де Беек, Кессьє та Брозовіч мають бажання перебратись у Реал, який шукає підсилення у центральну лінію, повідомляє Defensa Central.

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Цікаво, що Кессьє та Брозовіч можуть стати вільними агентами вже у 2022 році та відхиляють пропозиції своїх клубів щодо продовження контрактів. Ндомбеле та ван де Беек мали намір покинути Тоттенхем та Манчестер Юнайтед відповідно, тому Реал не матиме труднощів у переговорах з кожним з вищеназваних гравців.

Окрім цього, "вершкові" мають намір розпрощатись з Іско та Себальйосом, які не отримують достатньо ігрового часу. Через це Реал готовий здійснити трансфери вже у січні 2022 року.

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