Реал переграв Сельту (3:2) у 34 турі Ла Ліги. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

"Вершкові" все ще сподіваються здобути титул чемпіона, хоча команда відставала від Барселони на сім пунктів. Сельта бореться за місце в єврокубках і розташовувалася на сьомій сходинці.

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Початок гри видався дуже напруженим. Реал кілька разів прощав "кельтів", які своєю чергою теж створили пару небезпечних моментів. Тібо Куртуа продемонстрував себе з кращої сторони і відзначився у першій половині гри хорошими сейвами. Відкрив рахунок Арда Гюлер після розіграшу кутового. Турок красивим ударом відправив м'яч у ворота з кута штрафного майданчика.

Другий гол Реал після перехоплення біля своїх воріт. Беллінгем зробив довгу передачу, а Мбаппе бездоганно пробив. По перерві француз оформив дубль. "Вершкові" тримали м'яч, Себальйос віддав на Гюлера, а Арда знайшов вертикальною передачею Кіліана. Ідеальний варіант для сьомого номера Реала, у якого одна із сильних сторін втікати від захисників.

Турок міг оформлювати дубль, але вперше в цьому матчі влучання у площину від Реала не завершилося голом. Варто зауважити, що Гюлер двічі грав проти Сельти і двічі забивав, як і Вільяреалу.

2 - Arda Güler has scored in each of his two appearances for @realmadrid against Celta de Vigo in LaLiga, the only opponent he has scored more than one goal in the competition (2) alongside Villarreal (2). Favourite. pic.twitter.com/91VU9mtPOl — OptaJose (@OptaJose) May 4, 2025

На 62 хвилині відбувся дуже суперечливий епізод. Лаго збив Мбаппе перед штрафним майданчиком, який виходив віч-на-віч з голкіпером. Гравець Сельти отримав лише жовту, хоча були всі підстави для вилучення. Реал задовольнився лише штрафним, який Кіліан невдало пробив, влучивши у стінку.

Solo ? para Yoel Lago por el agarrón a Kylian Mbappé siendo último hombre, pero a Elustondo lo expulsaron con ? directa en el 16' por derribar a Dani Olmo en el centro del campo habiendo 2 jugadores #RealMadridCelta



pic.twitter.com/PT127kFazy https://t.co/hKPrOkb7rN — Joker Laporta (@JokerLaporta) May 4, 2025

Під кінець другого тайму і за великого рахунку Реал розслабився. Спочатку Хав'єр Родрігес відправив м'яч у сітку після кутового, а потім Сельта скоротила відставання в один гол. Аспас після виходу на поле додав імпульсу своїй команді. Яго організував другий м'яч, віддавши на Сведберга, а ближче до 80 хвилини вивів Дурана на ударну позицію і тільки Куртуа завадив голу. "Кельти" в кінцівці могли б і вирвати перемогу, але надійно грав бельгійський воротар. У підсумку 3:2 перемога Реала.

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