Результат матчу з Алавесом вирішив Едуардо Камавінга, який в останні тижні зазнавав труднощів. Півзахисник, який часто демонструє свою найкращу гру на полі стадіону Мендісорроца, відкрив рахунок закрученим ударом з лінії штрафного після передачі Вальверде на 34-й хвилині.

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Через чотири хвилини відбулася найбільш обговорювана подія вечора. Кіліан Мбаппе, який до цього не домігся великих успіхів і став жертвою особливо жорсткого поводження з боку баскського захисту, вчинив досить божевільний фол проти півзахисника Антоніо Бланко. Що дивно, головний арбітр зустрічі показав Мбаппе лише жовту картку, чим шокував гравців Алавеса. VAR підказав головному, що фол був дуже страшний... Це вилучення стало для Мбаппе четвертим у кар'єрі.

На 70-й хвилині склади команд зрівнялися – лівий захисник Алавеса Ману Санчес також був вилучений з поля.

Зрештою Реал дотягнув до фінального свистка і здобув перемогу.

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