Реал хоче здійснити один із найгучніших переходів 2021 року.

Мадридський гранд зацікавлений у послугах хавбека Тоттенхема Сон Хин Міна, повідомляє журналіст Екрем Конур у Twitter.

Майстер-клас Кейна та Сона у відеоогляді матчу Тоттенхем – Лідс

На підписанні 28-річного корейця особисто наполягає наставник Реала Зінедін Зідан. Найближчим часом королівський клуб зв'яжеться зі "шпорами", щоб обговорити можливість потенційної трансферної бомби. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 75 млн євро.

У нинішньому сезоні АПЛ Сон провів 16 матчів, в яких відзначився 12-ма голами та 5-ма асистами.

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