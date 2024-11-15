У оточенні Флорентіно Переса дедалі частіше лунають заклики про необхідність продажу бразильця, стверджує Sport.es.

"Він викликає роздратування": екс-тренер Реала пояснив, чому Вінісіус не отримав "Золотий м'яч"

Реконструкція Сантьяго Бернабеу в період пандемії стала серйозним ударом по бюджету Реала, а отримувати очікувані доходи не вдається. Скарги жителів Мадрида на шум змусили скасувати концерти, які приносили чималі гроші. Також зірвалася бізнес-угода на 360 млн євро.

Нинішній сезон додав проблем ще й на футбольному полі. Реал демонструє посередні результати, часто вплутається в скандали. Не в останню чергу через Вінісіуса, який був шокований поразкою у боротьбі за "Золотий м'яч".

Головний прихильник продажу суперзірки – Чіво Перес. Син Флорентіно Переса переконаний, що таким чином клубу вдасться пом'якшити фінансові негаразди, а в нападі і без Віні є хороший набір (Родріго, Ендрік, Мбаппе нарешті зможе грати зліва). Головні надії Реала пов'язані з інтересом саудівських клубів. Якщо "вершкові" таки наважаться відпускати Вінісіуса, то лише за суму в понад 500 млн євро. Нагадаємо, рекорд футбольного трансферу значно скромніший і належить іншому бразильцю – Неймару, який у 2017 році перейшов з Барселони до ПСЖ за 222 млн євро.

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