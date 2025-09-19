Мадридському Реалу вдалося розпочати цьогорічний розіграш Ліги чемпіонів зі скандальної перемоги над французьким Марселем (2:1). Бланкос, домінуючи на Сантьяго Бернабеу, примудрилися пропустити першими. Мейсон Грінвуд обікрав Арду Гюлера та викотив м’яч під удар Тімоті Веа. Переламати хід зустрічі зміг Кіліан Мбаппе – француз двічі пробив голкіпера провансальців Херонімо Рульї з позначки.

Реал першим взяв унікальну планку в історії Ліги чемпіонів – такого ще не робив ніхто

Найбільше обговорень у іспанській та французькій пресі викликав другий призначений пенальті. Арбітр із Боснії Пельто ухвалив вкрай суперечливе рішення вказати на 11 метрів після того, як м’яч зрикошетив у руку Факундо Медіни. Попри мінімальний дотик, балканський рефері все ж наважився дати пенальті.

Наступним суперником королівського клубу у груповому етапі Ліги чемпіонів стане казахський Кайрат. Поєдинок запланований на 30 вересня в Алмати.

