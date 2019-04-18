Реал невдовзі остаточно оформить трансфер Азара та сумнівається в доцільності підписання Погба, – Marca

Півзахисник Челсі Еден Азар з наступного сезону буде виступати за мадридський Реал.

Еден Азар стане вже третім підписанням Реала після Родріго та Едера Мілітао. Найближчим часом мадридці офіційно оформлять перехід гравця Челсі, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, сторони досягли домовленості ще кілька місяців тому і бельгієць з наступного сезону виступатиме на Сантьягу Бернабеу.

Окрім того, Реал продовжує розглядати варіант з придбанням півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба. Однак в мадридському клубі скептично ставляться до вміння футболіста грати ключову роль у вирішальні моменти.

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Дві поразки Манчестер Юнайтед від Барселони у чвертьфіналі Ліги чемпіонів лише підтвердили побоювання "вершкових", тому 150 мільйонів євро за Погба в Реалі вважають завищеною ціною.