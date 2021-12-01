Реал несподівано втрутився в боротьбу за лідера Мілана, – Todofichajes
Мадридський Реала налаштований підписати півзахисника італійського Мілана Франка Кессьє. Він може дістатися Королівському клубу безкоштовно.
"Вершкові" вступили в перемовини з івуарійцем, стверджує Todofichajes.com.
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Кессьє вже в січні може підписати попередній контракт із новим працедавцем. Реал прагне скористатися ситуацією, що склалася навколо пролонгації співпраці африканця з Міланом. "Россонері" досі не вмовили хавбека поставити підпис під новою угодою. Інтерес до нього раніше проявляли Інтер, ПСЖ і Тоттенхем.
У нинішньому сезоні Франк Кессьє провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та оформив 1 асист.
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