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Кессьє вже в січні може підписати попередній контракт із новим працедавцем. Реал прагне скористатися ситуацією, що склалася навколо пролонгації співпраці африканця з Міланом. "Россонері" досі не вмовили хавбека поставити підпис під новою угодою. Інтерес до нього раніше проявляли Інтер, ПСЖ і Тоттенхем.

У нинішньому сезоні Франк Кессьє провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та оформив 1 асист.

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