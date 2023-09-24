Нападник Реала Вінісіус не зможе допомогти своїй команді в мадридському дербі.

Бразильський вінгер тривалий час перебував в лазареті через травму. Вінісіус не міг помогти своїй команді в Лізі чемпіонів, але мав зіграти проти Атлетіко.

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Як повідомляє Tiempo de Juego, Карло Анчелотті доведеться вкотре формувати стартовий склад без бразильця. Напередодні гри Вінісіусу стало зле через приступ гастроентериту. Таким чином він пропустить дербі проти Атлетіко.

Нагадаємо, бразилець отримав травму в кінці серпня в матчі проти Сельти. Загалом в поточному сезоні Вінісіус зіграв у трьох матчах, забивши один гол.

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