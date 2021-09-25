Атлетіко сьогодні сенсаційно програв Алавесу, тому Реал отримав шанс відірватися на вершині Ла Ліги від конкурентів. Але поєдинок з Вільяреалом вийшов дуже складним. Перший тайм завершився без голів, а Реал жодного разу не пробив у площину чужих воріт. Бензема і Начо просили пенальті – це й весь доробок "вершкових".

Вільяреал, своєю чергою, атакував значно гостріше. Гості розривали фланги Мадрида. Вальверде справа програвав позицію та страждав від активності Данжума. Нідерландець вже в дебюті матчу проскочив двох опонентів і змусив Куртуа рятувати ворота. Потім після прострілу з правого краю перспективно бив Алькасер – знову на місці Тібо.

"Жовта субмарина" майстерно розбивала неорганізований пресинг Реала. Піно та Данжума, зберігаючи високі позиції на флангах, розтягували оборону господарів. Як наслідок, біля воріт Куртуа регулярно виникала пожежа.

This may be our worst pressing game yet. The gaps between the midfield and defensive line are MASSIVE. pic.twitter.com/PT6MJB54Tt — Matt Wiltse (@MattWiltse4) September 25, 2021

Реал ударно розпочав другий тайм і створив два супершанси, однак Мілітао не зумів влучним ударом замкнути подачу Асенсіо зі штрафного, а Бензема опинився в офсайді. Запал "вершкових" швидко згас, а Вільяреал відповів не гірше. Данжума знову проскочив Вальверде та пробив у Куртуа. Цікавий розіграш стандарту призвів до моменту Торреса, але Пау не дотягнувся до м'яча.

Наприкінці зустрічі Реал створив свого роду навалу, Рульї довелося вступати в гру, але забити мадридцям такі не вдалося. У підсумку – нульова нічия. Реал набрав 17 очок і залишився на першому місці в Прімері, але втратили шанс збільшити відрив до 5 пунктів.