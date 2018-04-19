Реал не зумів впоратися з Атлетіком

Підопічні Зінедіна Зідана лише в кінцівці матчу вирвали нічию у домашньому поєдинку 33-го туру проти Атлетіка з Більбао.

Буквально перед матчем футболісти Реала дізналися відмінну для себе новину – Валенсія несподівано поступилася Хетафе, що дозволяло "вершковим" відірватися від "кажанів" на 5 очок. Залишалося лише перемогти Атлетік на Бернабеу.

З цим то і виникли основні труднощі. Вже на 9-й хвилині Реал від пропущеного м'яча виручив Кейлор Навас, а ось в моменті, що трапилося вже через 5 хвилин, врятувати костаріканец не зумів.

Провівши час, що залишився у таймі в безуспішних атаках, після перерви Реал ніби підмінили. Аж до 80-ї хвилини команда виглядало блякло і невпевнено, банально перекочуючи м'яч від гравця до гравця. В останні ж 10 хвилин мадридці активізувалися, проте вистачило це лише для того, щоб зрівняти рахунок – відзначився Роналду, який блискуче підправив м'яч п'ятою після удару Модріча.

Як підсумок – три очки переваги над Валенсією замість п'яти і всі думки про майбутній півфінал Ліги чемпіонів проти Баварії.

Чемпіонат Іспанії, 33 тур.

Реал – Атлетик – 1:1

Голи: Роналду, 85 – Вільямс, 14