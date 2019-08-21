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Реал не зміг оскаржити червону картку Модріча – гравець пропустить матч проти нової команди Луніна

16:17 269 Читать на русском
Реал не зміг оскаржити червону картку Модріча – гравець пропустить матч проти нової команди Луніна
Лука Модріч / ФК Реал Мадрид

Лука Модріч не зможе допомогти Реалу у матчі 2 туру Ла Ліги проти Вальядоліда через вилучення у грі з Сельтою (3:1).

 

Комітет змагання Королівської федерації футболу Іспанії відхилив апеляцію мадридського Реала щодо дискваліфікації Луки Модріча у поєдинку 1 туру Ла Ліги проти Сельти (3:1), повідомляє AS.

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На 56-й хвилині матчу хорват грубо зіграв проти опонента, зачепивши зону ахілла. Арбітр матчу Естрада Фернандес (який обслуговував поєдинок Динамо та Брюгге), показав хорвату другу жовту картку. Він трактував цей епізод, як порушення без можливості заволодіти м'ячем.

У 2 турі Реал вдома прийматиме Вальядолід, якому віддав на правах оренди Андрія Луніна. До речі, українець має право зіграти в цьому поєдинку.

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Іспанія Українці за кордоном Реал Мадрид - Вальядолід Лука Модріч Лука Модріч Реал Мадрид Реал Мадрид Вальядолід Вальядолід Андрій Лунін Андрій Лунін
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