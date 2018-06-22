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Реал не збирається йти на поступки Роналду після хет-трику проти Іспанії на ЧС-2018

16 червня 21:10 4815 Читать на русском
Реал не збирається йти на поступки Роналду після хет-трику проти Іспанії на ЧС-2018
Роналду оформив хет-трик у ворота Іспанії

Нападник Реала Кріштіану Роналду не переконав свій клуб підвищити йому зарплату хет-триком у матчі Португалія – Іспанія на ЧС-2018 (3:3).

Реал не збирається йти на поступки 33-річнорму форварду, навіть попри його фантастичний виступ на Мундіалі, інформує Marca.

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Боси мадридського гранда й надалі вважають недоцільним підвищувати Роналду зарплату до 40 млн євро на рік, як цього раніше вимагав португалець, та вважають, що сума у 25 млн, яку пропонує клуб, є цілком прийнятною.

Наразі між Кріштіану та Реалом не відбулось жодного зближення і гравець продовжує схилятись до відходу з команди.

Нагадаємо, клаусула Роналду становить 1 мільярд євро, однак раніше повідомлялось, що Мадрид готовий відпустити його за 200 млн.

Теги
Іспанія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Реал Мадрид Реал Мадрид
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