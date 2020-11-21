Наставник мадридців Зінедін Зідан не планує прощатися зі своїм співвітчизником, інтерес до якого проявляє Манчестер Юнайтед.

"Варан – невід'ємна частина Реала. Нам дуже пощастило, що свого часу він опинився саме в Мадриді. У нього чудова кар'єра, він багато чого досяг у складі Реала.

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Немає жодних шансів, що ми його продамо. Це не входить у наші плани. Ми не можемо заборонити людям говорити про це, але наша позиція щодо Варана є категоричною. Це моя особиста думка, а також позиція клубу", – цитує Зідана Goal.com.

Зауважимо, контракт Варана з Реалом розрахований до 30 червня 2022 року. В поточному сезоні 27-річний француз провів 10 матчів у всіх турнірах.

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