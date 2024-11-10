Едер Мілітао розірвав хрестоподібну зв'язку у матчі проти Осасуни. Крім того, в лазареті перебуває Давід Алаба, який досі не відновився. На тлі травм гравців оборони Реал хоче підписати нового захисника.

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Як повідомляє AS, на цю мить мадридці можуть підписувати вільних агентів, але кандидатура Серіхо Рамоса не розглядається, оскільки стосунки іспанця та Флорентіно Переса зруйновані. Повернення в клуб виглядає неможливим.

Сiмон К'єр, Альваро Гонсалес та Карім Рекік не є варіантами для Реала, хоча вони також перебувають без контракту.

До відкриття зимового трансферного вікна мадридці гратимуть з парою Рюдігер – Чуамені, а також використовувати Хакобо та Асенсіо. Найімовірнішим варіантом для "вершкових" є Емерік Ляпорт. Він хоче повернутися до Європи, бо не задоволений життям у Саудівській Аравії. За інформацією Рамона Альвареса, перші контракти з Ляпортом відбулися і він є пріоритетом.

Якщо не вдасться домовитися з Аль-Насром, то Реал спробує підписати Кастелло Люкеба з Лейпцига. Його оцінюють у 40 мільйонів євро. Також мадридці придивляються до Вітора Реїса з Палмейраса та Валентіна Гомеша з Велес Сарсфіолда.

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