Реал не збирається купувати Родріго за 120 млн євро

Форвард Валенсії Родріго навряд чи опиниться в мадридському Реалі, оскільки королівський клуб не збирається платити величезну суму за гравця.

Мадридський Реал був зацікавлений у поверненні свого вихованця Родріго Морено. Але, як повідомляє Marca, королівський клуб відмовився від цієї ідеї.

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Валенсія вже підготувалась до продажу гравця збірної Іпанії, підписавши Кевіна Гамейро та орендувавши Міши Батшуаї. "Кажани" прагнуть отримати 120 млн євро.

Ця сума відлякала "вершкових", які не вважають за потрібне платити за нападника стільки грошей.

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