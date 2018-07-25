Реал не захотів продавати Крооса в Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед намагався здійснити трансфер півзахисника Реала Тоні Крооса.

Реал відмовився продавати півзахисника команди Тоні Крооса в Манчестер Юнайтед, повідомляє Tuttosport.

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За інформацією джерела, англійський клуб зробив запит щодо трансферу 28-річного півзахисника, але "вершкові" повідомили, що готові продати свого футболіста не менше, ніж за 500 мільйонів євро . Англійський клуб не готовий заплатити таку суму за одного гравця.

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