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Реал не захотів продавати Крооса в Манчестер Юнайтед

11:30 176 Читать на русском
Реал не захотів продавати Крооса в Манчестер Юнайтед
Тоні Кроос / фото: ФК Реал

Манчестер Юнайтед намагався здійснити трансфер півзахисника Реала Тоні Крооса.

Реал відмовився продавати півзахисника команди Тоні Крооса в Манчестер Юнайтед, повідомляє Tuttosport.

Малком минулого тижня міг підписати контракт з Реалом

За інформацією джерела, англійський клуб зробив запит щодо трансферу 28-річного півзахисника, але "вершкові" повідомили, що готові продати свого футболіста не менше, ніж за 500 мільйонів євро . Англійський клуб не готовий заплатити таку суму за одного гравця.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Тоні Кроос Тоні Кроос
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