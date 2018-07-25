Реал не захотів продавати Крооса в Манчестер Юнайтед

Англія — 10:25 1262
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Ліверпуль відмовився від підписання Віди
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Гвардіола: Зінченко може зіграти на позиції опорного півзахисникаАнглія — 00:25 2260
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Ліга чемпіонів, кваліфікація: Динамо З впевнено перемогло Хапоель, Шериф та Легія несподівано поступилисьЛіга чемпіонів — 24 лип 1519
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Мончі пояснив провалений трансфер Малкома та пригрозив Барселоні судомІспанія — 24 лип 2132
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