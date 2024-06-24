Нападник Хоселу ухвалив рішення продовжити кар'єру за межами Сантьяго Бернабеу, стверджує журналіст Мігель Анхель Діас.

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Минулий сезон 34-річний форвард відіграв за Реал на правах оренди і приніс чимало користі – 49 матчів, 17 голів та 3 асисти. Саме його дубль на останніх хвилинах допоміг перевернути матч-відповідь півфіналу ЛЧ проти Баварії. Реал міг викупити Хоселу у Еспаньйола за скромні 1,5 млн євро, однак сам ветеран проти такого сценарію.

Форвард під завісу кар'єри не хоче просиджувати штани у запасі за Мбаппе та Ендріком, які прибувають у Мадрид цього літа. Хоселу близький до переїзду на Схід, як це планує зробити і капітан Реала Начо.

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