Реал не сумнівається у трансферах Азара та Погба

Мадридський Реал впевнений у реалізації двох найгучніших трансферів року.

Капітан Манчестер Юнайтед Поль Погба та вінгер Челсі Еден Азар близькі до продовження кар'єри в Реалі, повідомляє Sky Sports.

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В таборі мадридського клубу впевнені, що їм вдасться підписати зіркових представників АПЛ.

Контракт Едена з Челсі розрахований до літа 2020 року, і бельгієць не має наміру його продовжувати. У Погба виникли серйозні непорозуміння з тренерським штабом МЮ, тому француз теж зацікавлений у зміні клубу.

Після 34-х турів Ла Ліги Реал перебуває на 3-й сходинці, відстаючи від Барселони на 15 очок.

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