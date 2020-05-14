Реал не сподівався, що з ними так жорстко розмовлятиме клуб, про який вони ніколи не чули, – Рафаїлов

Колишній генеральний директор луганської Зорі Сергій Рафаїлов розкрив фінансові деталі трансферу Андрія Луніна в Реал.

"За Луніна Зоря отримала близько 12 млн євро, якщо зі всіма бонусами. Ми довго торгувалися, зачепили все, що могли.

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Вони не думали, що клуб, про який вони ніколи не чули, буде так жорстко розмовляти. В кінцевому підсумку сума буде такою. Хоча спочатку найбільшу суму пропонував Евертон", – розповів Рафаїлов для програми Вацко Live.

Нагадаємо, зараз Андрій захищає кольори Ов'єдо на права оренди. У нинішньому сезоні Сегунди Лунін провів 9 матчів.

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