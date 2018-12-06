Реал не помітив Мелілью та вийшов у 1/8 Кубка Іспанії

Відбувся матч-відповідь 1/16 Кубка Іспанії Реал Мадрид – Мелілья.

Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Реал Мадрид – Мелілья – 6:1 (4:0)

Голи: Асенсіо, 33, 35, Санчес, 39, Іско, 47, 83, Вінісіус, 75 – Касмі, 81 (пен)

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До поєдинку Реал підходив з гандикапом в 4 м'ячі. Дива не трапилось.

Вже у першому таймі завдяки Асенсіо гості пропустили три м'ячі. Після перерви ще стільки ж влетіло у ворота Мелільї.

Варто віддати належне гостям, наприкінці матчу вони забили гол престижу, правда з пенальті.

Таким чином, Реал без особливих проблем чекає на жеребкування 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

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